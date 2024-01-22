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Зеленський: Коли НАТО виступить проти рф, не побоюючись можливої ескалації, війна в Україні буде закінчена

23.01.2024 / 18:30
Війна в Україні, розв’язана росією, буде закінчена, коли всі держави – члени НАТО виступлять проти агресії окупантів, не побоюючись можливої ескалації з боку москви.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з українськими студентами, яку він відвідав разом із прем’єром Польщі Дональдом Туском, що прибув із візитом до Києва 22 січня.

«Україна дотепер не в НАТО, бо справді є кілька країн-скептиків. Чого боїться ця група держав? Вони побоюються ескалації з боку росії. Звучить це для нас, звичайно, дуже прикро, адже третина наших територій уже окупована, а скільки загинуло людей», — розмірковує глава держави.

Він додав, що подібні заяви партнерів визначають, що вони не вважають це своєю війною.

«Перемогти росію ми зможемо лише за умови, коли всі члени НАТО будуть повністю відвертими, відкритими та справді на боці закінчення війни. А поки що ми боремося з їхнім скепсисом», — резюмував український гарант.

Нагадаємо, Зеленський оцінив переговори з прем’єр-міністром Польщі Туском як дуже продуктивні та зазначив, що вони стосувалися всіх аспектів двосторонніх відносин країн.

Туск, Зеленський
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