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Укренерго попереджає про шахраїв, які використовують назву компанії у своїх цілях

24.01.2024 / 09:10
НЕК "Укренерго" категорично спростувала поширену в мережі інформацію щодо обміну компанією звичайних лампочок на LED з доплатою 100 грн за кожну.

"Обережно! Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Наголошуємо - "Укренерго" не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду", - зазначено в її повідомленні в телеграм-каналі.

Компанія закликала не переходити за подібними посиланнями, не заповнювати жодних заявок, запропонованих у таких оголошеннях.

"Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях", - наголосила вона.

"Укренерго" також пропонує надсилати скарги на неправдиві повідомлення й не допускати їх поширення.

Вона проілюструвала своє попередження скриншотом фейкового рекламного оголошення від користувача "Українцям увага", у якому йдеться нібито про спільну акцію "Укрпошти" й "Укренерго" щодо обміну з доплатою лампочок у рамках програми економії е/е.

Укренерго, шахраї
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