Експерт: Для перемоги над росією потрібно не тільки мобілізовувати людей на фронт

Про це у своїй колонці пише бізнесмен і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба.

Головна мета державної політики у сфері економічної мобілізації країни – коректно визначати пріоритети, на яких ми як суспільство і як держава маємо зосередитись. Бо війна вимагає мобілізації тилу не тільки для виробництва зброї, але й для забезпечення війни грошима, забезпечення того ж виробництва електрикою і теплом, створення нормальних умов для життя в Україні цивільного населення, пише експерт.

Треба обмежити прагнення окремих чиновників вводити різні нові рівні регулювання. Наприклад, регулювання цін. Бо Радянський Союз нам довів, що регулювання цін веде тільки до дефіциту. Ніяких додаткових економічних чи військових можливостей у нас від того не виникне, пише Кацуба.

Держава має діяти прагматично: якщо піднімати податки - то у відповідь спрощувати адміністрування, потрібно максимально завантажити українські державні та приватні компанії замовленнями для Сил оборони, розповсюдити державну кредитну програму 5-7-9 на всі підприємства, які виробляють товари для потреб Сил оборони, потрібно працювати над тим, щоб повертати кваліфікованих працівників з-за кордону чи вербувати іноземних спеціалістів для ключових галузей економіки – воєнного виробництва, енергетики, технологічної промисловості.

"Ці кроки не призведуть до економічного дива, бо під час війни воно неможливе. Але допоможуть нам краще воювати. І перемагати", – резюмує експерт.