СБУ попереджає про ІПСО, якою ворог намагається дестабілізувати ситуацію всередині України

Про це з посиланням на СБУ, пише УНН.

Зазначається, що розсилка здійснюється із великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Правоохоронці наголошують, що листи мають всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

«У листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни», - заявили в СБУ.

СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.

Правоохоронці нагадали, що за передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність.

Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.