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СБУ попереджає про ІПСО, якою ворог намагається дестабілізувати ситуацію всередині України

24.01.2024 / 13:19
Служба безпеки попереджає про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, у тому числі представників органів державної влади та приватних компаній.

Про це з посиланням на СБУ, пише УНН.

Зазначається, що розсилка здійснюється із великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Правоохоронці наголошують, що листи мають всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

«У листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни», - заявили в СБУ.

СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.

Правоохоронці нагадали, що за передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність.

Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.

СБУ, ІПСО
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