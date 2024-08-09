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СБУ попереджає про російське ІПСО про начебто злочини ЗСУ у Курській області

13.08.2024 / 12:16
Служба безпеки України заявила, що спецслужби росії можуть найближчим часом вдатися до інсценування злочинів щодо цивільних у Курській області, щоб звинуватити в їх скоєнні Збройні сили України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Так, СБУ зазначила, що фіксує спроби спецслужб рф використати ситуацію в Курській області для безпідставних звинувачень українських військових у вчиненні воєнних злочинів. За даними відомства, для цього російська сторона створює та поширює різноманітні фейки й інформаційні вкиди.

Вказується, що такі інформаційно-психологічні спецоперації ворога пов'язані насамперед із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ.

"За даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити в їх скоєнні українську сторону. СБУ попереджає, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави", – заявило відомство.

СБУ наголосила, що Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил і звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими рф, так і щодо цивільного населення.

"Українські воїни неухильно наближають Перемогу України. І жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді", – йдеться в повідомленні.

СБУ, ІПСО, Курська область
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