Google відключає AdSense для російських блогерів, які працюють на YouTube

Про це повідомили The Moscow Times.

"Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна", - сказано у повідомленні Google Payments.

"Заробіток за липень буде виплачено між 21 та 26 серпня, якщо в акаунті не призупинено отримання платежів та досягнуто порогів оплати", - також сказано у повідомленні.

Таким чином, власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею, йдеться у повідомлені.

У березні 2022 року Google вимкнув показ реклами в рф. Рекламні повідомлення були недоступні як у пошуку, так і в YouTube ы партнерських мережах. Однак видавці та YouTube-блогери могли отримувати доходи від переглядів з-за кордону.