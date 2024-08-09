Експерти: Якщо білорусь наважиться провести прорив в Україну, то для неї це стане "суїцидальною місією"

Про це в коментарі РБК-Україна заявили військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ні концентрації білоруських сил, ні окупаційної російської армії у прикордонних з Україною районах не фіксується. А отже вважати, що це може статися навіть у середньостроковій перспективі, не варто", - наголосив Селезньов.

Він уточнив, що Україна буде фіксувати будь-яке переміщення техніки ворога на території білорусі і, відповідно, вживатиме необхідних заходів.

У свою чергу Коваленко наголошує, що якщо білорусь наважиться провести прорив, то для неї це стане "суїцидальною місією".

"Вся сухопутна армія білорусі кількісно трохи більша, ніж російське угрупування, яке було в Курській області. Тому в наступі, якщо ми говоримо про північ України, вони зазнають великих втрат. З урахуванням тих ліній оборони, які підготовлені після 2022 року", - розповів він.

Нагадаємо, минулого тижня самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко нафантазував, що повітряний простір країни порушили "десять українських дронів". Тому, враховуючи ситуацію в Курській області, він заявив про нібито перекидання військових до українського кордону.

При цьому міністр оборони білорусі віктор хренін розповів, що до кордону "направили" системи залпового вогню "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер".