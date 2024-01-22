Кабмін ухвалив рішення про вихід України з угоди СНД про боротьбу зі злочинністю

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук.

"Здійснено вихід України з угоди про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав у сфері боротьби зі злочинністю, вчиненої 24.04.1992 в м. Алмати", - зазначив він.

За словами Мельничука, ця угода втратила свою актуальність, бо механізми співробітництва, передбачені нею, не застосовуються сторонами, а більшість напрямів та форм співробітництва, передбачених нею, на сьогодні віднесені до компетенції Нацполіції України, яка не є правонаступником МВС України.