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Кабмін ухвалив рішення про вихід України з угоди СНД про боротьбу зі злочинністю

24.01.2024 / 15:23
Кабмін ухвалив рішення про вихід України з угоди про взаємодію міністерств внутрішніх справ країн-учасниць Співдружності незалежних держав.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук.

"Здійснено вихід України з угоди про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав у сфері боротьби зі злочинністю, вчиненої 24.04.1992 в м. Алмати", - зазначив він.

За словами Мельничука, ця угода втратила свою актуальність, бо механізми співробітництва, передбачені нею, не застосовуються сторонами, а більшість напрямів та форм співробітництва, передбачених нею, на сьогодні віднесені до компетенції Нацполіції України, яка не є правонаступником МВС України.

Мельничук, СНД
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