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Alyona Alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні-2024

05.02.2024 / 18:30
Alyona Alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні-2024 з піснею Teresa & Maria.

За результатами Нацвідбору перемогу здобув дует українських співачок Alyona Alyona & Jerry Heil. Переможця обирали голосами журі (50%) та глядачів (50%).

Пісня Teresa & Maria так полюбилася українцям, що набрала 11 балів у глядацькому голосуванні.

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Журі віддало дуету Alyona Alyona & Jerry Heil 10 балів. Зрештою фінальний результат дівчат у Нацвідборі становив 21 бал.

Євробачення 2024 відбудеться в місті Мальме (Швеція). Півфінали заплановані на 7 і 9 травня. Хто переможе на Євробаченні 2024, дізнаємося під час гранд-фіналу 11 травня.

Євробачення-2024, Alyona Alyona, Jerry Heil
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