У МО України розповіли про втрати російських військ за тиждень

Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише УНН.

«За тиждень з 28 січня по 4 лютого 2024 року Силами оборони України знищено близько 6640 осіб особового складу противника», - написав Павлюк у Telegram.

За його словами, суттєвих втрат зазнали така військова техніка російських військ:

- 63 танки

- 147 бойових броньованих машин

- 234 артилерійських системи

- 7 РСЗВ

- 3 установки ППО

- 1 корабель

- 290 одиниць автотехніки

- 43 одиниці спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено один літак, 3 крилаті ракети та 132 БпЛА.