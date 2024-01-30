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У МО України розповіли про втрати російських військ за тиждень

05.02.2024 / 13:19
Сили оборони за тиждень ліквідували 6640 російських окупантів та 924 одиниці озброєння і військової техніки ворога.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише УНН.

«За тиждень з 28 січня по 4 лютого 2024 року Силами оборони України знищено близько 6640 осіб особового складу противника», - написав Павлюк у Telegram.

За його словами, суттєвих втрат зазнали така військова техніка російських військ:

 - 63 танки

 - 147 бойових броньованих машин

- 234 артилерійських системи

- 7 РСЗВ

- 3 установки ППО

- 1 корабель

- 290 одиниць автотехніки

- 43 одиниці спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено один літак, 3 крилаті ракети та 132 БпЛА.

Павлюк, МО України
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