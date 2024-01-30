У МО України розповіли про втрати російських військ за тиждень

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:27
Аналітик: росіяни не ремонтують пошкоджений у Керчі малий ракетний корабель "Аскольд"
-
14:21
BBC: Збройні сили Великої Британії не готові до війни "високої інтенсивності"
-
11:14
Польща попереджає про можливу "незаплановану військову діяльність" вздовж кордону з росією та білоруссю
-
10:12
У британській розвідці пояснили, як присутність вагнерівців в білорусі допомагають рф
-
16:20
ISW: В рф посилюється занепокоєння суттєвою перевагою ЗСУ у використанні дронів
- 17:27
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:25
Експерт назвав недоліки іпотечної програми "єОселя"
-
15:23
Польща анонсувала посилення перевірок товарів на кордоні з Україною
-
18:30
До завершення воєнного стану в Україні термін дії карток Приватбанку автоматично продовжуватиметься
-
15:23
За попередніми даними Укрзалізниця в січні перевезла рекордну кількість зернових вантажів
-
10:12
НБУ: Індекс очікувань ділової активності у січні знизився
- 16:25
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
-