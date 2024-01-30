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Гуменюк: Після української атаки на Бельбек окупанти шукають максимально безпечні рубежі пуску

05.02.2024 / 12:16
окупанти намагаються знайти максимально безпечні рубежі пуску після знищення трьох літаків під час удару по аеродрому "Бельбек" 31 січня.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк під час телемарафону.

"Очевидно вони намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску. Вони не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок, але, тим не менш, ми продовжуємо роботу для того, щоб авіації ворога ставало менше і підтвердження тому - результативна робота по аеродрому "Бельбек", де мінус три (літаки, - ред.) знову", - констатувала вона.

Водночас Гуменюк зазначила, що перевага рф в повітрі зберігається, але українські сили оборони намагаються "це максимально вирівняти".

"Зокрема і як раз той самий урок, про який я казала, що вони побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, напрямках і відстанях, які вони дозволяли собі раніше, для них будуть критичними. Крім того, вони суттєво жаліються на дуже потужну нашу роботу по знищенню їх безпілотників. Тобто вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це не має, тому що ми знаходимо способи протидії", - констатувала спікер.

Крим, Гуменюк
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