У Білому домі розкритикували республіканців за спробу ухвалити військову підтримку Ізраїлю без допомоги Україні

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Протягом декількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить наш кордон і надасть підтримку народам України та Ізраїлю, – зазначила вона. – Саме тоді, коли підготовка тексту законопроєкту наближається до завершення, республіканці в Палаті представників вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру».

За словами речниці, «безпека Ізраїлю має бути священною справою, а не політичною грою».

Адміністрація Байдена рішуче виступає «проти цього виверту, який нічого не дає для захисту кордону, нічого не дає, щоб допомогти народові України захищатися від путінської агресії, і відкидає гуманітарну допомогу палестинському цивільному населенню», ідеться в заяві.

Натомість республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат, додала Жан-П'єр.