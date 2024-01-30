Внаслідок атаки дронів сталася сильна пожежа на нафтопереробному заводі в росії, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області в'ячеслава гладкова та росЗМІ.

Дані про потужну пожежу підтверджують представники екстрених служб та Міністерства надзвичайних ситуацій. Вона сталася в результаті падіння дрона на територію НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух.

Зазначається, що вогонь поширився на 300 квадратних метрів, і зараз на місці працюють відповідні служби, вогонь намагаються загасити.

Як пишуть російські ТГ-канали, палає НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

У МНС Волгоградської області пізніше заявили, що "в оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда".

"Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві російського відомства.

Також про наліт безпілотника каже губернатор Бєлгородської області. За словами чиновника, системами протиповітряної оборони нібито був ліквідований дрон літакового типу. Це сталося у Новооскольському міському окрузі.

Гладков стверджує, що "постраждалих немає".

"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", - йдеться в повідомленні чиновника.