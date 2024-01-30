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16:20
Внаслідок атаки дронів сталася сильна пожежа на нафтопереробному заводі в росії, - ЗМІ
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10:10
Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході проти КВІР
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16:25
Reuters: Відносини Пекіна з Києвом можуть постраждати через оголошення китайських компаній спонсорами війни
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14:21
ВООЗ: Кількість випадків захворювання на рак у світі може зрости на понад 75% до 2050 року
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13:19
У Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до МКС
- 16:20
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18:30
До завершення воєнного стану в Україні термін дії карток Приватбанку автоматично продовжуватиметься
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15:23
За попередніми даними Укрзалізниця в січні перевезла рекордну кількість зернових вантажів
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10:12
НБУ: Індекс очікувань ділової активності у січні знизився
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09:10
ЄС схвалив виділення Україні 50 млрд євро
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17:27
WIIW: Витрати на вторгнення діють на економіку росії як наркотик
- 18:30
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.Последние новости рубрики
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