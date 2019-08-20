Зеленский уволил главу Николаевской ОГА, которому предлагал писать заявление

Об этом говорится в распоряжении главы государства №603/2019 от 19 августа 2019 года.

“Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации”, - отмечается в документе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля в аэропорту Николаева, куда он прибыл с рабочей поездкой, предложил и.о. председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеславу Боню писать заявление об увольнении.

Так, к Президенту обратился предприниматель, который длительное время не может получить землеотвод из-за отсутствия подписи Боня. В то же время, услышав, что тот заявлял о нежелании работать с Президентом Зеленским, заметил: "Так в чем дело? Пишите заявление!"

На вопрос, когда в области будет новый глава ОГА, Президент ответил: «У меня нет кандидатуры. Никто не хочет идти сюда работать. Помогите. Составьте мне шорт-лист из 5-7 человек. Мы посмотрим, изучим и, если подойдет, назначим в течение недели», - подчеркнул Зеленский.

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