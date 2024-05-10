Войти | Зарегистрироваться
17:04

суббота,
11 мая
Онлайн
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Зеленський: Організація Саміту миру вже опрацьована

11.05.2024 / 10:10
Президент України Володимир Зеленський заявив про завершення з української сторони роботи з організації інавгураційного Саміту миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Провів сьогодні дуже детальну нараду з командою, яка готує Саміт миру з української сторони. Організація Саміту вже опрацьована", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Також, за словами Зеленського, "у нас ще є завдання - щоб кожен лідер міг проявити свою ефективність заради спільних інтересів. Ми впевнені, так і буде".

"І саме це зараз маємо сприймати свідомо - Росія намагається зірвати (Саміт - ІФ-У). Що більш змістовним буде Саміт, то ближчим буде мир. Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде й далі пробувати зривати наші зусилля – і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами", - сказав президент.

Як він зазначив, Україна не повинна цього допустити.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 мая
10 мая
9 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.