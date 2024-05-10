Зеленський: Держави, які зберігають нейтралітет щодо росії, перебувають у небезпеці

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з главою Європарламенту Робертою Мецолою в Києві.

«Що стосується нейтральності країн, який мій меседж: необхідно поважати Конституцію будь-якої країни, який би статус у неї не був. Хтось є членом НАТО, у когось нейтральний статус… Але не забуваймо, що ця нейтральність стосується винятково обороноздатності країни, певного обміну якимись військовими технологіями тощо», – сказав він.

Український президент зазначив, що нейтральність точно не стосується справедливого миру і 10 пунктів української Формули миру, які буде представлено на Саміті миру.

«Нейтральності в тому, що хтось окупант, а хтось — жертва, не може бути. Країни з нейтральною позицією також перебувають у небезпеці. Зазвичай нейтральні країни не володіють потужною армією, яка змогла б допомогти їх захистити, якщо на них йтиме такий агресор, як росія. Тому, думаю, що вони всі зацікавлені, щоб агресор був зупинений, щоб працювали закони, статут ООН і головне правило: яким би ти був чи не був – будеш покараний, якщо ти — агресор», – додав президент України.