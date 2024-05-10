Рада підтримала законопроєкт щодо видачі українських паспортів за кордоном

Законопроєкт №11017 підтримали у цілому 236 народних депутатів, передає gazeta.ua з посиланням на РБК-Україна.

Документ покликаний розв'язати проблему з видачею паспортів за кордоном, йдеться у пояснювальній записці.

Під час повномасштабної війни влада запровадила експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Нардепи вирішили закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Державне підприємство "Документ" зобов'язали займатися цим.

Запроваджують адміністративний збір за оформлення паспортів. Він буде йти у бюджет України.

Продовжується можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).

Паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;

Термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).