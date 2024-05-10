Войти | Зарегистрироваться
05:55

суббота,
11 мая
Онлайн
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Рада підтримала законопроєкт щодо видачі українських паспортів за кордоном

10.05.2024 / 17:27
Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт щодо видачі паспортів за кордоном.

Законопроєкт №11017 підтримали у цілому 236 народних депутатів, передає gazeta.ua з посиланням на РБК-Україна.

Документ покликаний розв'язати проблему з видачею паспортів за кордоном, йдеться у пояснювальній записці.

Під час повномасштабної війни влада запровадила експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Нардепи вирішили закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Державне підприємство "Документ" зобов'язали займатися цим.

Запроваджують адміністративний збір за оформлення паспортів. Він буде йти у бюджет України.

Продовжується можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).

Паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;

Термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

паспорт, Верховна Рада
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 мая
9 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.