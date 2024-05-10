ЦНС: росіяни формують "реєстри небажаних жителів" окупованого Маріуполя

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) на своєму Telegram-каналі.

Ідеться як про тих, хто підлягає депортації й тих, хто не зможе повернутись.

Центр нацспротиву зазначає, що через різні обставини до міста повернулись 600 жителів, але окупанти бояться повернення "агентури" Сил Оборони, тому й створюють відповідний реєстр.

"Маємо черговий злочин рф, коли мешканцям не можна жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано зс рф, через політику кремля", - йдеться в повідомленні.

У Маріуполь завозять етнічних росіян та вихідців з Центральної Азії, через що в регіоні змінюється демографічний склад населення.