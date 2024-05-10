Войти | Зарегистрироваться
05:55

суббота,
11 мая
Онлайн
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ЦНС: росіяни формують "реєстри небажаних жителів" окупованого Маріуполя

10.05.2024 / 15:23
росіяни формують "реєстри" жителів окупованого Маріуполя Донецької області, яким заборонять проживати в місті. Причина цього полягає в тому, що окупанти побоюються активізації української "агентури".

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) на своєму Telegram-каналі.

Ідеться як про тих, хто підлягає депортації й тих, хто не зможе повернутись.

Центр нацспротиву зазначає, що через різні обставини до міста повернулись 600 жителів, але окупанти бояться повернення "агентури" Сил Оборони, тому й створюють відповідний реєстр.

"Маємо черговий злочин рф, коли мешканцям не можна жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано зс рф, через політику кремля", - йдеться в повідомленні.

У Маріуполь завозять етнічних росіян та вихідців з Центральної Азії, через що в регіоні змінюється демографічний склад населення.

ЦНС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 мая
9 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.