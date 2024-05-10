ООН: Примусове нав’язування російського громадянства жителям окупованого Криму порушує права людини

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише УНН.

У звіті Комітету також сказано, що рф незаконно переміщує громадян України із Кримського півострова на свою територію для відбування покарання, що теж є порушенням прав людини.

Комітет ООН визнав, що рф дійсно порушила права людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, учасницею якого вона є. Зокрема:

Затримання рф українських громадян є свавільним, оскільки вони були засуджені за дії, вчинені до того, як рф поширила своє кримінальне законодавство на Крим.

Переведення громадян України до рф для відбування там покарання було незаконним.

Примусове надання російського громадянства також порушило права українських громадян і є дискримінацією за національною ознакою.

«Такі злочинні діяння, вчинені державою-агресором на тимчасово окупованій території України, також є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права», - йдеться у повідомленні.

МГП зокрема встановлює мінімальні стандарти прав людини під час війни та на окупованій території, які мають бути дотримані навіть у ситуаціях збройного насильства, коли частина прав людини об’єктивно не може бути забезпечена.

Мінреінтеграції спільно з Національним інформаційним бюро працюють над створенням електронної інформаційної системи порушень норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії проти України.

Зазначається, що створення та наповнення відповідної інформаційної системи буде здійснюватися з метою подальшого реагування профільних міжнародних організацій на порушення МГП, що дасть змогу притягнути винних осіб до відповідальності.