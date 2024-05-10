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Гончаренко: Через парламент намагаються протягти механізм "псевдонаціоналізації" підприємств

10.05.2024 / 12:16
У Верховній Раді найближчим часом готується до розгляду законопроект, в якому закладено механізм конфіскації 100% акцій підприємства навіть в тому разі, якщо під санкції РНБО потрапив лише один його акціонер.

На це звернув увагу народний депутат Олексій Гончаренко.

Мова йде про проєкт Закону України № 11195 від 22.04.2024 "Про внесення змін до деяких законів України щодо механізму захисту права власності третіх осіб». При цьому Гончаренко заявляє, що у народних депутатів не було можливості ознайомитися з документом. Це, на його думку свідчить про те, що через парламент намагаються протягти механізм "псевдонаціоналізації" підприємств, якщо у складі власників є особа, до якої РНБО застосувала економічні санкції.

"Вдумайтесь: у власність держави забирати будуть не акції, які належать підсанкційній особі. А всі 100% акцій підприємства. Навіть якщо до їхніх власників у РНБО немає жодних питань. Як вони при цьому будуть повертати свою власність, і як їм будуть повертати належні кошти – про це в законі, звісно, не йдеться", - пише депутат.

Він пояснює, що цим проектом запроваджується схема рейдерського захоплення, коли серед акціонерів прибуткових підприємств знаходять міноритарного учасника, і РНБО накладає на нього економічні санкції. Після цього всі 100% акцій підприємства вилучаються до державної власності. А акціонери, на яких не було накладено санкцій, можуть роками судитися за відновлення своїх прав та компенсацію збитків.

"Цей законопроєкт – антиконституційний, дискримінаційний, він порушує права власності осіб і має бути відхилений або доопрацюваний. Інакше до нас ставитимуться як до тиранії, з відповідними наслідками. І жодних інвестицій ми не дочекаємося", - підсумовує Олексій Гончаренко.

Документ розкритикував і заступник голови фінансово-податкового комітету Ярослав Железняк.

"Так, шановний бізнес – вчора і сьогодні у порядку денному стояв абсолютно ідіотський законопроект №11195, про те, що в несудовому порядку може конфіскувати майно будь якого підприємства, якщо у його складі хоч одну акцію має особа, яка перебуває під санкціями РНБО. Так ось, законопроект розглядатися не буде і в такому вигляді шансів не має", - написав нардеп у своєму телеграм-каналі.

Гончаренко
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