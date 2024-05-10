Рада ухвалила законопроект про посилення відповідальності за військові правопорушення

РБК-Україна докладніше розповідає про нові штрафи.

Таким чином, сьогодні відповідний законопроект парламентарі ухвалили в цілому 256 голосами "за". Проти ніхто не проголосував, утрималися - 4.

Схвалений законопроект викладає статті 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у новій редакції.

Відповідно до чинних положень ст. 210, порушення правил військового обліку карається штрафом від 510 до 850 гривень. Такий штраф загрожує, наприклад, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.

Якщо порушення допускається повторно протягом року або у особливий період штраф збільшується - від 850 до 1 700 гривень.

Відповідно до чинних положень ст. 210-1, за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію - від 1 700 до 3 400 гривень для громадян та від 3 400 до 5 100 для посадових осіб. Такий штраф загрожує за відмову від повістки чи неявку за нею до ТЦК.

Повторне порушення або у особливий період, піднімає планку до 3 400 - 5 100 та 5 100 - 8 500 гривень відповідно.

З набранням чинності новим законом штрафи підвищаться в кілька разів.

Зокрема, фактично запроваджуються три режими - порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану. Відповідно, штрафи за ст. 210, що стосуються військового обліку, становитимуть:

у мирний час - від 3 400 до 5 100 гривень

у воєнний час (або повторне порушення) - від 17 000 до 25 500 гривень

Відповідно до ст. 210-1, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

для громадян - від 5 100 до 8 500 гривень

для посадових та юридичних осіб - від 17 000 до 34 000 гривень

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян -від 17 000 до 25 500 гривень

для посадових та юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень

Зазначимо, нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону, який ще належить підписати президенту України.

Після цього за неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних спочатку призначатимуть мінімальний штраф у 17 000 гривень. А підприємства, які ігнорують необхідність ведення військового обліку працівників, каратимуть на суму від 34 000 гривень.

Важливе уточнення. Положення ст. 210 та 210-1 не застосовуються, якщо ТЦК має можливість отримати персональні дані з електронних державних реєстрів.

Стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Бо тепер необов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф.

Наразі ТЦК оформлює протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який спрямовується до суду. І вже суд вирішує питання щодо накладення штрафу. Причому під час складання протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного. Він має ознайомитись зі своїми правами, підписати документ чи відмовитися від підпису.

Наразі ж стаття 258 КУпАП доповнюється нормою про те, що протокол за ст. 210 і 210-1 не складається, якщо порушення скоєно в особливий період і якщо особа не з'явилася в ТЦК без поважних причин або не повідомила причину неприбуття за повісткою.

При цьому є застереження, що військовозобов'язаний має бути належним чином повідомлений про дату, час та місце виклику. А ще підтвердження про належний виклик має бути у ТЦК.

Таким чином, якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних (сімейний стан, стан здоров'я тощо), не з'явилася за повісткою, то військкомат виносить ухвалу про штраф без протоколу. Водночас у ТЦК мають бути підтверджуючі документи, які саме - у законопроекті не вказано.

Новий закон продовжує термін адміністративного затримання. Відповідно до ст. 263 за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації в період воєнного стану поліція може затримати на строк до трьох годин для складання протоколу.

А у випадках, необхідних для встановлення особи та/або з'ясування обставин порушення - до трьох діб.

Зазначимо, кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації настає, коли військовозобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав "бойову повістку", але не з'явився без поважної причини.

Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Урядова редакція пропонувала прирівняти відмову від проходження військово-лікарської комісії до ухилення від мобілізації, тобто також карати тюремним терміном. Проте профільний комітет Ради до другого читання відхилив норму.