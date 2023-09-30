Тарифи, пенсії, штрафи та військовий облік для жінок. Що зміниться з 1 жовтня

Детальніше про це у добірці РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви прем'єра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, віце-прем'єрки, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, голови фінансового комітету Ради Данила Гетьманцева, прес-служби НКРЕКП, роз'яснення речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

Що буде з тарифами

Тарифи на світло у жовтні залишаться без змін. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, підвищення цін на електроенергію поки навіть не обговорюється. Спецзобов'язання на ринку діють до кінця року, та їх мають продовжити щонайменше до кінця опалювального сезону.

Зазначимо, для побутових споживачів діє тариф 2,64 гривні за кВт*год незалежно від обсягу. У абонентів із двозонними лічильниками є можливість платити вдвічі менше за "нічні кіловати" з 23:00 до 07:00. Максимальна економія буде при перенесенні основного навантаження на мережу саме на ніч.

Зростанню тарифів на холодну воду досі не дали "зелене світло". Це означає, що з 1 жовтня залишаються діючі тарифи на воду залежно від регіону.

Влітку регулятор намагався погодити зростання для 34 водоканалів у середньому на третину. У такому разі в середньому суми в платіжках для сім'ї з 2-3 осіб зросли б на 62 гривні на місяць. Ініціатива натрапила на критику, тому її тимчасово призупинено.

Щодо тарифів на газ, опалення та гарячу воду, то тут діє мораторій (до кінця воєнного стану +6 місяців). Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що ціни залишатимуться незмінними до кінця опалювального сезону.

Зокрема, уряд продовжив ПСО на ринку природного газу. Завдяки чому постачальники тепла одержують газ за фіксованою ціною 7,4 гривень за кубометр. Ціна на газ у свою чергу впливає на вартість тепла та гарячої води для населення.

Близько 98% українців отримують побутовий газ від "Нафтогазу", і в компанії не переглядатимуть діючі розцінки до кінця опалювального сезону. Тобто, до квітня 2024 року тариф залишиться на позначці 7,96 гривень за кубометр.

"Ціни на газ для населення на зиму 2023-2024 років будуть стабільними. Вони не змінюватимуться", - казав голова НАК Олексій Чернишов.

Проте деякі категорії з 1 жовтня таки платитимуть за газ менше. Зокрема, змінюється підхід до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності споживачам, яким газопостачання припинено повністю або частково. З жовтня при визначенні мінімальних річних обсягів обліковуватиметься лише неопломбоване газове обладнання.

Для наочності регулятор навів інфографіку зміни платежів за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання попереднього газового року.

Субсидії перерахують

З 1 жовтня стартує перерахунок субсидій на опалювальний період 2023-2024 років. При цьому не всім треба звертатися по перерахунок особисто, тому що для деяких категорій його проводять автоматично:

домогосподарствам, яким призначалася субсидія на неопалювальний період 2023 року

домогосподарствам, яким її призначили у розмірі 0 гривень неопалюваний період

Перерахунок проводять органи Пенсійного фонду після отримання інформації про доходи фізосіб-підприємців (Реєстр платників податків) та групу платника єдиного податку (Податкова служба), доходи та сплату ЄСВ (Пенсійний фонд), а також про відсутність боргів за комунальні послуги (постачальники послуг ЖКГ).

При розрахунку субсидії з початку опалювального сезону 2023-2024 років враховуються доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі серпневої пенсійної виплати.

Але деяким категоріям субсидія може бути призначена лише за новим зверненням. Йдеться про тих, хто відмовлявся від субсидії та користувався пільгою на оплату послуг ЖКГ, а в опалювальний період бажає отримувати субсидію. А також про тих, у кого змінився соціальний стан чи склад зареєстрованих осіб.

Зазначимо, Пенсійний фонд автоматично перераховує субсидії у разі підвищення тарифів. Уряд обіцяє, що у 2024 році вони виплачуватимуться у повному обсязі.

Субсидія призначається, якщо витрати комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Усі процедури можна пройти онлайн на порталах "Дія" або Пенсійного фонду.

Пенсії поки без підвищення

У жовтні не заплановано підвищення пенсій, хоча деякі категорії пенсіонерів отримають надбавку. Зокрема, ті, що досягли певного віку:

від 70 до 74 років - отримають +300 гривень

від 75 до 79 років - отримають +456 гривень

від 80 років і старше - отримають + 570 гривень

Крім того, пенсіонери зі статусом тимчасово переміщених осіб можуть розраховувати на доплати у розмірі 2093 гривень, якщо вони через різні причини протягом кількох місяців не отримували свою пенсію.

Зазначимо, наступну індексацію, за якої буде масовий перерахунок пенсій, заплановано на березень 2024 року. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, тоді ж буде запроваджено бальну систему при нарахуванні пенсій.

"Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію та тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня", - зазначив він.

Виплати переселенцям

Цієї осені частина переселенців позбудеться фінансової допомоги. Виплати знімають з тих, хто придбав автомобіль молодший за п'ять років, ділянку чи будинок дорожчі за 100 000 гривень, має депозит на суму понад 100 000 гривень або купив на таку суму валюту чи банківські метали.

Також допомога не виплачуватиметься тим, хто має власне житло за межами окупованих територій та районів активних бойових дій, а також тим, хто повернувся на попереднє місце проживання, виїхав за кордон більш ніж на 30 днів або відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Інші категорії й надалі отримуватимуть щомісячну допомогу з розрахунку:

3000 гривень на дитину та особу з інвалідністю

2000 гривень для решти

Виплати здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця.

Як заявила віце-прем'єрка, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, у жовтні додаткові виплати можуть отримати переселенці з числа пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Відповідне рішення очікується у найближчі тиждень-два.

Реєстр військовозобов'язаних

Новий міністр оборони Рустем Умєров одразу після призначення зробив низку гучних заяв. Одна з них стосувалася запуску електронного Реєстру призовників та військовозобов'язаних. Це не нова ініціатива, над реєстром працюють кілька років, і очікується, що саме у жовтні зроблять останні кроки щодо його повноцінної роботи.

Закон про єдиний електронний Реєстр ухвалили ще у 2017 році, формально його запустили у березні 2022 року без повної бази всіх військовозобов'язаних. У грудні 2022 року Кабінет міністрів схвалив запуск цифровізації процесів на основі "Дії".

Передбачається, що через сервіс "Дія" можна буде подавати дані до військкомату, оформити електронний військовий квиток. При цьому на військовий облік таким чином стати не можна буде, як і отримати повістку до ТЦК.

Станом на кінець серпня робота із запуску була на фінальному етапі. Повідомлялося, що військкомати матимуть доступ до всіх державних реєстрів. Це дозволить в автоматичному режимі обмінюватися даними реєстрів Мін'юсту, МОЗ, МВС, ЦВК, МЗС та Державної прикордонної служби.

При цьому у Верховній раді готуються внести зміни до закону про електронний реєстр. Зокрема, пропонується за допомогою реєстру забезпечити ідентифікацію призовників та військовозобов'язаних, оформлення, видачу, обмін, вилучення та визнання недійсними документів військового обліку.

Крім того, до реєстру будуть заносити з 17 років, а окрім ПІБ, дати та місця народження, місця проживання, відомостей про батьків, тощо база наповнюватиметься номерами телефонів, адресами електронної пошти та іншими даними. Усі ці заходи у комплексі мають сприяти охопленню військовим обліком максимальної кількості військовозобов'язаних.

Штрафи для бізнесу

Із 1 жовтня повертаються штрафи для бізнесу, який працює без касових апаратів. Це стосується тих, хто продає спиртні напої, тютюнові вироби, паливо, електроенергію, надають банківські та фінансові послуги, а також грального бізнесу.

Штрафи призначатимуть за підсумками перевірок, мораторій на них зняли кілька місяців тому. Очікується, що до кінця 2023 року перевірять весь бізнес у зазначених сферах.

Якщо податкові органи встановлять, що ці категорії не проводять розрахункові операції через касові апарати, застосовуватимуться фінансові санкції:

100% вартості проданих товарів (робіт та послуг) - за перше порушення

150% вартості проданих товарів (робіт та послуг) - за кожне наступне

Штрафи не загрожують бізнесу на прифронтових територіях. Але виняток не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Військовий облік для жінок

З 1 жовтня українські жінки з медичною освітою стають військовозобов'язаними, тому мають стати на військовий облік. Для цього треба з'явитися до ТЦК та пройти необхідні процедури.

Зазначимо, згідно з наказом Міноборони, на обов'язковий військовий облік візьмуть українок із медичними та фармацевтичними спеціальностями віком від 18 до 60 років, придатних до служби. Це стосується лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок та фармацевтів.

У ТЦК заводиться особиста справа, потім направляють на медкомісію, яка робить висновок про придатність чи непридатність до служби. Відповідно, мають бути висновки від хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога, дерматолога та гінеколога.

Для представниць споріднених "мирних професій" військовий облік буде добровільним, але для цього теж необхідно особисто з'явитися до ТЦК та пройти медкомісію. Тут йдеться про хіміків, біологів, зв'язківців, IT-фахівців, фізиків, технологів, логістів, ветеринарів, економістів, фінансистів, психологів тощо.

Важливий момент. Військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Хоча у майбутньому жінок-медиків можуть призвати на службу на загальних засадах. Для вагітних чи матерів з маленькими дітьми (до 3 років) передбачено відстрочку, але за ухилення від постановки на облік загрожує штраф від 850 до 1700 гривень.

Окрім того, постановка на облік не закриває можливості виїзду за кордон. Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на сьогодні жодних змін до порядку перетину державного кордону внесено не було. І щодо жінок-медиків жодних обмежень також немає.

Якщо при цьому вони не перебувають на посадах в органах влади та не є депутатами. У такому разі на них поширюються загальні правила, які забороняють виїзд чиновників без поважних причин.

Спікер Прикордонної служби Андрій Демченко пояснив, що наразі обмеження стосуються лише чоловіків віком від 18 до 60 років, а також державних службовців - чоловіків та жінок. При цьому, якщо жінка стоїть на військовому обліку і надалі буде або мобілізована, або піде на службу за контрактом, то для виїзду потрібен дозвіл від безпосереднього керівника.