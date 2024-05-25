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Міненерго: Ми розуміємо, що без підвищення тарифу на електроенергію ми не обійдемося

28.05.2024 / 17:27
Міністерство енергетики пропонує використати диференційований підхід при встановленні нових тарифів на електроенергію для населення.

Про це сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.

"Ми розуміємо, що без підвищення тарифу ми не обійдемося. Цього разу ми опрацювали та запропонували уряду використовувати диференційований підхід для підвищення тарифу", - сказала Гринчук.

Дефіцит в енергосистемі зберігатиметься й під час опалювального сезону, повідомила заступниця міністра.

Однак енергетики робитимуть усе від них залежне, щоб зменшити обсяг такого дефіциту, сказала.

"Ремонти й відновлення не можуть відбуватися за один-два дні, це довгостроковий процес", - сказала Гринчук.

тарифи, Міненерго, Гринчук
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