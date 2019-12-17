Митрополит Кипрской Церкви назвал имя истинного митрополита Киевского

Истинным митрополитом Киевским является только Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Об этом заявил иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Морфский Неофит, сообщил глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале, ссылаясь на интервью «Orthodox Times», перевод которого осуществили «РИА Новости».

«Идея проведения всеправославной встречи для обсуждения украинского церковного вопроса получила поддержку со стороны иерарха Кипрской Православной Церкви митрополита Морфского Неофита.

При этом он подчеркнул, что, как и он сам, Кипрская Церковь признает в качестве канонического митрополита Киевского лишь Блаженнейшего митрополита Онуфрия: «Кого мы столько лет знаем, как канонического архиерея? Киевского митрополита Онуфрия. Он все еще канонический митрополит Киева и всей Украины. Онуфрий — это личность, исполненная Святого Духа»», - цитирует Владимир Легойда митрополита Неофита.

Владыка Неофит также подчеркнул, что нельзя «оставаться нейтральным» в «украинском вопросе».

«Для канонической Церкви есть только один канонический митрополит. Кипрская Церковь, и я как митрополит Морфу, признаем Онуфрия в качестве канонического митрополита Киевского», - сказал иерарх Кипрской Церкви, слова которого приводит православный портал.

Как ранее сообщалось, Патриарх Кирилл инициировал проведение архиерейского собора, на котором будет определена позиция по отношению к расколам и к тем, кто их поддерживает, а Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.