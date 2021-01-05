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Глава РПЦ призвал архиепископа Кипрского Хризостома пересмотреть признание ПЦУ

05.01.2021 / 14:20
Глава РПЦ призвал архиепископа Кипрского Хризостома пересмотреть признание ПЦУ
Источник: romfea.gr
Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что «в Украине не могут сосуществовать два митрополита, как и не могут сосуществовать на Кипре одновременно два архиепископа Кипра»

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл призвал главу Кипрской Православной Церкви архиепископа Хризостома пересмотреть свое решение о признании ПЦУ.

Об этом сообщает издание «Ромфея».

«В этом году радость праздника Рождества Христова была омрачена печальным известием о поминовении Вами в сонме Предстоятелей Святых Церквей Божьих, лидера одной из украинских раскольнических групп. Я глубоко опечален Вашим решением», - пишет Патриарх Кирилл, отвечая на поздравления архиепископа Хризостома по случаю праздника Рождества Христова.

Далее в своем письме Патриарх Московский добавил, что «признав Сергия Думенко (митрополита Епифания) Предстоятелем Церкви Украины, как сказано в коммюнике Священного Синода Кипрской Церкви от 25 ноября, Вы, к великому огорчению, приняли в общение раскольников. К тому же Вы прекрасно знакомы с истинным Предстоятелем Украинской Православной Церкви Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием».

Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что «в Украине не могут сосуществовать два митрополита, как и не могут сосуществовать на Кипре одновременно два архиепископа Кипра».

«Блаженнейший, в дни светлого праздника Рождества Христова я обращаюсь к Вам с призывом пересмотреть Ваше решение или отложить его до принятия всеправославного решения по украинскому вопросу», – написал Патриарх Кирилл в заключение.

Источник: Inpress.ua
патриарх Кирилл, Кипрская Православная Церковь
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