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После празднования Нового года ожидается "COVID-бум" – совещание у Зеленского

05.01.2021 / 14:22
В Украине после новогодних праздников существует вероятность роста количества больных на коронавирус.

Об этом сообщает Офис президента по результатам совещания

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, после новогодних праздников в Украине существует вероятность роста количества больных на коронавирус. К тому же ожидается рост заболеваемости гриппом.

Президент Владимир Зеленский поручил проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднований.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников составили 6500 протоколов.

Кроме того, чиновники сообщили, что в последние недели количество больных COVID-19 уменьшается и увеличивается количество тех, кто выздоровел.

Степанов добавил, что в стране наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией - за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. случаев, тогда как, с 9 по 15 ноября - почти 39 тысяч.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас на госпитализации находятся 22 802 человека, а пять недель назад таких было 28-29 тысяч.

Сообщается, что сейчас в Украине оборудовано 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободные почти 35 тыс. коек с кислородом. Всего в стране почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.

Зеленский призвал ускорить создание реестра вакцинированных лиц, а пока Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями.

Источник

коронавирус, COVID-19
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