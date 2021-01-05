Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 – совещание у Зеленского

На традиционном селекторном совещании под председательством главы государства 4 января президент также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6,500 тыс. протоколов.

Кроме того, Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабинет министров своми постановлением ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.

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