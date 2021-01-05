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Нацполиция получила разрешение на проведение следствия в деле об убийстве Шеремета в одной из европейских стран

05.01.2021 / 13:50
Следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий, сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение а проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацполиции.

Источник

Шеремет, убийство Шеремета
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