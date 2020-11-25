В РПЦ дали оценку решению Священного Синода Кипрской Церкви относительно ПЦУ

Раскол в православном мире, виновником которого является Патриарх Варфоломей, усугубляется и приводит к утрате канонического единства Церквей.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя заявление Синода Кипрской Православной Церкви, относительно поминовения главы ПЦУ.

«Продолжается раскол мирового Православия, виновником которого является Константинопольский Патриарх Варфоломей. Совершенное им на Украине антиканоническое деяние приводит теперь к утрате внутреннего единства в Поместных Православных Церквах. Под давлением Константинопольского Патриарха Архиепископ Кипрский Хризостом согласился поминать лидера украинской раскольнической группировки. Часть епископата Кипрской Православной Церкви, как видно из опубликованного сегодня коммюнике, согласилась поддержать Предстоятеля в этом деянии, а другая часть категорически его не приемлет, руководствуясь священными канонами и своей архиерейской совестью», - отметил митрополит Иларион.

По его мнению, «эти архипастыри поставлены в трудное положение. Нет сомнений, они хотят сохранить единство собственной Поместной Церкви, сберечь мир в среде собратьев. Но верность Священному Преданию и приверженность каноническим правилам не позволяют им участвовать в поминовении раскольника и признании «церкви», самозваные руководители которой не имеют законной хиротонии».

Председатель ОВЦС уверен, что «преодоление глубокого кризиса, охватившего православный мир, представляется возможным лишь путем возврата к каноническому церковному строю и православной соборности, не предусматривающей первенства власти кого-либо из Предстоятелей над Вселенской Церковью, Главой которой был и остается Господь наш Иисус Христос».