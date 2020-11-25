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Кипрский митрополит назвал решение Священного Синода по признанию ПЦУ неканоническим и противоречащим церковной традиции

25.11.2020 / 17:35
Кипрский митрополит назвал решение Священного Синода по признанию ПЦУ неканоническим и противоречащим церковной традиции
Источник: Ромфея
Кипрский архиерей объяснил, что его отказ признавать ПЦУ основывается на учении, вере и церковной и канонической традиции Православной Церкви

Блаженнейший Митрополит Онуфрий является единственным каноническим Предстоятелем в Украине.

Об этом заявил митрополит Тамасосский Исаия в своем заявлении Священному Синоду Кипрской Православной Церкви, сообщил греческий ресурс Romfea.

Поясняя, почему он отвергает любые предложения, направленные на легализацию ПЦУ, в первую очередь митрополит Исаия заявил о своем «абсолютном уважении и непоколебимой приверженности синодальному устройству Православной Церкви, как это определено православной экклезиологией, Священными Канонами и Уставом Кипрской Церкви».

«В частности, я повторяю свои серьезные опасения и сомнения, которые были выражены в вышеупомянутом синодальном решении из-за отсутствия апостольского преемства в руководстве так называемой Автокефальной Православной Церкви в Украине. Следовательно, я не могу согласиться с действительностью рукоположения и таинств, совершаемых этим руководством. Я повторяю твердую позицию Кипрской Церкви, согласно которой единственным каноническим Предстоятелем Украинской Православной Церкви является его Святейшество Митрополит Киевский Онуфрий. Поэтому, следуя каноническому требованию "да не будет в одном городе два епископа" (8 Правило Первого Вселенского Синода), я отказываюсь признавать другого "предстоятеля", особенно, когда он фактически не имеет ни канонического, ни действительного рукоположения», – подчеркнул митрополит Исаия.

Кипрский архиерей объяснил, что его отказ признавать ПЦУ основывается на учении, вере и церковной и канонической традиции Православной Церкви.

«Речь не идет о разногласиях по простым административным или второстепенным вопросам, а по сути православной экклезиологии и нашего церковного учения о Святых Таинствах и апостольской преемственности, вопросах, касающихся нашего спасения. Эти вопросы не могут быть выставлены на обсуждение или согласование в рамках какого-либо даже и синодального процесса, а также они не могут быть одобрены оппортунистическим, маргинальным, по сути, большинством», – заявил он.

Митрополит Тамасосский назвал решение архиепископа Хризостома о признании ПЦУ поминать  «самовольным, неканоническим и явно противоречащим нашей церковной традиции, православной экклезиологии и единогласному решению Священного Синода от 18.2.19, и указывает на начало свержения синодального режима нашей Церкви с непредвиденными последствиями».

Он заявил, что, оберегая единство Кипрской Церкви в этот трудный период, не будет прерывать поминовение архиепископа Хризостома, но сослужение с ним оставит на усмотрение своей иерархической совести.

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ, УПЦ, митрополит Онуфрий
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