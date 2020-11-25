Закономерно, что правовой вариант выхода из ситуации вокруг КС предложил один из авторов Конституции, - Василевский

Так политический обозреватель Евгений Василевский в статье на сайте "Корреспондент" прокомментировал обращение Ассоциации судей Конституционного Суда в отставке, которые призвали президента Владимира Зеленского отозвать законопроект о роспуске КС.

Василевский уточнил, что практически все парламентские фракции, кроме проамериканских грантоедов из "Голоса", выступили против законопроекта Зеленского о роспуске Конституционного Суда, в разных интерпретациях осудив документ.

"Вся прозападная клиентела требовала жестко разобраться с КСУ, который посягнул на "непорочность" дорогостоящей и столь же бесполезной антикоррупционной системы", - отметил журналист.

Вместе с тем, Василевский пояснил, что, к примеру, Петр Порошенко и фракция "Европейская солидарность" только формально выступили против, а на деле поддержали позицию "Голоса" и других проамериканских сил.

На контрасте, подчеркнул Василевский, Виктор Медведчук предложил сценарий выхода из кризиса, который соответствует Конституции и законам Украины.

"Однако Медведчук предложил правовое решение проблемы, опираясь на солидный багаж юридической практики и авторитетный статус одного из авторов действующего варианта Конституции. По мнению оппозиционера, необходимо "разработать законопроекты с учетом "пробелов" возникших в законодательстве, после признания КСУ ряда законов неконституционными, и принять их в зале Верховной Рады", - конкретизировал журналист.

"В отличие, скажем, от "Пяти шагов (навстречу МВФ)" от Порошенко и "Голоса", Медведчук предлагает вариант, который позволяет избежать кабальной сделки с внешними манипуляторами. Его предложение позволяет решить проблему в рамках национального законодательного поля и внутриполитической повестки", - уточнил он.

Василевский напомнил, что, возглавляя Администрацию президента Кучмы, именно Медведчук выступил в роли автора конституционной реформы 2004 г., ознаменовавшей переход Украины к действующей модели парламентско-президентской республики.

"В декабре 2004 года голосование Верховной Рады за изменения в Конституцию стало одним из факторов, повлиявшим на мирную передачу власти в условиях жесткого уличного противостояния, запущенного "оранжевыми" по сценарию США. Получается, что, как и в 2004 г. так и сейчас, Медведчук выступает в роли "конституционного миротворца", - подчеркнул експерт.

В завершение, Василевский отметил, что "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко тоже последовала примеру Виктора Медведчука, разве что не предложила своего рецепта по выходу из кризиса.

"Последовав примеру Медведчука, Тимошенко тактично описала неприемлемость инициативы Зеленского позицией Венецианской комиссии. Впрочем, предупреждая о последствиях разгона судей Конституционного Суда и призывами найти другой путь решения проблемы, своего рецепта Тимошенко так и не предложила", - заключил политический обозреватель Евгений Василевский.