Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 ноября.

Прямая речь: "Мы готовимся ко всем возможным сценариям – в частности, и к возможному введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня – и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением...

О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать.

Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому мы ведем диалоги, тесно сотрудничаем и общаемся с местными властями, городскими главами, бизнесом, чтобы совместно выработать оптимальную модель противоэпидемических мероприятий".

Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе правительство разослало опрос всем главам городов о том, какие ограничения они считают наиболее целесообразными и оптимальными.

По его словам, в отдельных городах загруженность COVID-больниц составляет более 90%, мест в отдельных областных центрах не хватает – и людей везут в районные больницы.

При этом премьер заявил об определенном улучшении ситуации с COVID в Украине после введения более жестких ограничений и карантина выходного дня. В частности, стабилизировалось количество больных в COVID-больницах (не растет выше 28 тысяч).

Напомним, 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключено их продолжение и до конца года.

24 ноября положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 получили 13 882 украинца, в больницы попали 1 818 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 8 420 человек.

По статистике 23 ноября Украина оказалась уже на 8 позиции в мире по количеству новых случаев коронавируса, среди стран Европы – на 3 месте.

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