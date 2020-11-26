Войти | Зарегистрироваться
09:13

четверг,
26 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

26.11.2020 / 09:01
Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники
Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 ноября.

Прямая речь: "Мы готовимся ко всем возможным сценариям – в частности, и к возможному введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня – и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением...

О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать.

Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому мы ведем диалоги, тесно сотрудничаем и общаемся с местными властями, городскими главами, бизнесом, чтобы совместно выработать оптимальную модель противоэпидемических мероприятий".

Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе правительство разослало опрос всем главам городов о том, какие ограничения они считают наиболее целесообразными и оптимальными.

По его словам, в отдельных городах загруженность COVID-больниц составляет более 90%, мест в отдельных областных центрах не хватает – и людей везут в районные больницы.

При этом премьер заявил об определенном улучшении ситуации с COVID в Украине после введения более жестких ограничений и карантина выходного дня. В частности, стабилизировалось количество больных в COVID-больницах (не растет выше 28 тысяч).

Напомним, 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключено их продолжение и до конца года.

24 ноября положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 получили 13 882 украинца, в больницы попали 1 818 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 8 420 человек.

По статистике 23 ноября Украина оказалась уже на 8 позиции в мире по количеству новых случаев коронавируса, среди стран Европы – на 3 месте.

Источник

Шмыгаль, локдаун, зимние праздники
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 ноября
25 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.