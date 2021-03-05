Шмыгаль: в Украине началась третья волна эпидемии, возможен локдаун

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта.

Прямая речь: "Уже сейчас очевидный факт, что у нас началась третья волна пандемии. Уже в Ивано-Франковской области и Черновицкой введены очень жесткие ограничения. Еще несколько областей на подходе...

Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то, наверное, у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел".

Шмыгаль отметил, что близка к критической сейчас ситуация в еще нескольких западных областях и в Киеве.

Премьер пояснил, что процесс вакцинации очень долгий, и чтобы избежать жесткого локдауна, население должно придерживаться карантинных рекомендаций, носить маски и тому подобное.

Источник