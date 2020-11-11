Шмыгаль: локдаун выходного дня - это возможность остановить прогрессивное развитие пандемии, не останавливая экономику

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16:47
Это скорее оккупанты - генерал Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе
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13:50
Байден предупредил о "темной зиме" из-за COVID
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12:48
Трамп анонсировал "большой прогресс и результаты" на следующей неделе
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18:14
Армения, Россия и Азербайджан договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе
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16:15
Одна из вакцин от COVID-19 показывает эффективность 90%
- 16:47
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Цена вакцины от COVID-19 будет ниже рыночной
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15:54
Глава НБУ заверил в готовности Украины к работе миссии МВФ
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15:23
Дефицит бюджета в 7,5% умеренный и один из самых низких в Европе - Шмыгаль
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13:19
Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат
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09:44
Из COVID-фонда уже использовали 39 миллиардов, из них на здравоохранение – 6,6 миллиарда
- 16:15
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09:12
Япония официально объявила наследника престола
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В Николаеве заработала лаборатория по разработке нанотехнологий
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06:27
На таможнях и в миграционной службе разоблачили масштабную схему по подделке паспортов
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06:43
Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска
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07:12
На Херсонщине открыли восстановленный музей-усадьбу Остапа Вишни
- 09:12
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09:01
Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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09:18
В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
- 09:01