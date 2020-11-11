Шмыгаль: локдаун выходного дня - это возможность остановить прогрессивное развитие пандемии, не останавливая экономику

"Так называемый "локдаун выходного дня" - это возможность не останавливая экономику в рабочее время остановить прогрессивное геометрическое развитие пандемии в Украине, или хотя бы зафиксировать на том уровне, где оно есть сегодня",- сказал Шмыгаль в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" 10 ноября.

Премьер подчеркнул, что "локдаун" на две недели ничего не даст, так как, по расчетам, результат может быть заметен только после трех недель. "За три недели экономика претерпит невосполнимые потери, мы этот год не сможем завершить без потерь бюджета, без того, что мы утратим возможность выполнять социальные функции государства", - добавил Шмыгаль.

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