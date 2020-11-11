Кипрские богословские организации призывают созвать Собор для решения назревающего раскола

Для уврачевания формирующегося раскола в Кипрской Православной Церкви необходимо созвать Всеправославний собор.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на издание Orthodoxia.info, такое мнение выразили председатели двух действующих на Кипре организаций мирян-богословов.

Христакис Эфстафиу, президент Ассоциации богословов заявил, что вызывает сожаление тот факт, что Церковь в такие времена и с такими вызовами, которые стоят перед ней в слишком многих вопросах, в кризисе, который переживает весь мир, демонстрирует разделение.

Он подчеркнул, что Церковь – это образ единства и любви, вместо которого мы видим иерархов «выявляющих элемент разделения и самоуничтожения».

По мнению Эфстафиу, «мы находимся в ситуации, когда Священный Синод должен собраться, чтобы рассмотреть все эти вопросы с точки зрения блага Церкви и с целью залечить те раны, которые уже были нанесены».

Президент Ассоциации богословов Кипра заявил, что «простые люди просят иерархию нашей Церкви, Священный Синод, наконец, собраться вместе и прикоснуться к этой великой ране, которая создается».

Он также считает, что таким образом иерархи смогут «передать послание вовне», и продемонстрировать не разделение и эгоизм, «который кажется доминирующим», но тот церковный дух к которому нужно стремиться.

«Если они не могут собраться вместе и обсудить эти вопросы, то какие требования они имеют от простых людей» и как они смогут «донести более глубокую весть?», – спрашивает богослов.

В свою очередь, президент Всекипрской ассоциации греческих богословов Георгий Кириаку заявил, что раскол в Церкви произошел из-за решения архиепископа Хризостома, самовольно помянувшего Думенко. По его мнению, единственным «лекарством» в данной ситуации – это возвращение к канонической жизни.

Кириаку подчеркнул, что полностью согласен с митрополитом Морфским Неофитом, который считает каноническим митрополитом Киева Блаженнейшего Онуфрия «с самого начала признанным таковым Вселенским патриархатом, и не смещенного за канонические проступки».

В то же время, утверждает богослов, «Епифаний по неизвестным причинам внезапно признается Вселенским Патриархатом митрополитом Киевским».

Он указал, что данная ситуация не соответствует правилам Православной Церкви, согласно которым нельзя иметь двух митрополитов на одной территории.

По мнению Кириаку, «проблема не может быть решена синодальными решениями Поместных Церквей, относительно признания или непризнания канонического статуса епископа-раскольника (Думенко – Ред.), а решается созывом Всеправославного Собора».

Кириаку подчеркнул, что ни Священный Синод Кипрской Церкви, ни любой другой Синод какой-либо Поместной Церкви «не может решить вопрос, который касается всего Православия».

Он также заявил, что кипрских богословов «беспокоит упоминание Его Блаженством неканонического г-на Епифания в обход Синода».

Кириаку напомнил, что нормальное функционирование Церкви «обеспечивается соблюдением ее правил всеми без исключения Поместными Церквами», тогда как «нарушение этих правил создает трения и волнения во всей Церкви. Поэтому лечение в этом случае – не что иное, как возвращение к канонической жизни», – добавил богослов.

Для этого, говорит Кириаку, существуют церковные правила, «так что не каждый делает то, что хочет». Он подчеркнул, что «правила являются Конституцией Церкви и были определены Святым Духом, Поместными и Вселенскими Соборами», а те, кто не признает эти правила «должны быть подотчетны Всеправославному Собору».

Кириаку указал, что большинство Поместных Церквей «признают не Епифания каноническим епископом, а Онуфрия», а волнения по этому поводу «создаются не только в Церкви Кипра, но и касаются всех Поместных Православных Церквей».

«Украинский вопрос» – это большая проблема, от которой Православная Церковь страдала в течение многих лет, может быть, десятилетий и столетий, – заявил еще один богослов-юрист Феодорос Кириаку.

По его мнению, из-за «украинского вопроса» между Константинопольским патриархатом и Русской Церковью существует конфликт, и после того, как Московский Патриархат не принял участие в Критском соборе «Вселенский Патриарх не простил их и по этой причине начал провозглашать украинскую автокефалию».

Кроме того, на патриарха Варфоломея, уверен богослов, оказывали «давление со стороны другой страны», а «украинский вопрос», является «частью геополитических планов».

«Патриарх предоставил автокефалию двум группам, которые ранее считались раскольническими», и «сейчас в Православной Церкви по сути раскол, поскольку один предстоятель не упоминает другого, что приводит к соблазну верующих».

«Созыв Собора необходим, чтобы этот вопрос можно было подробно обсудить», – заключил богослов.