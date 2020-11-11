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Митрополит Антоний объяснил, почему человек испытывает страх

11.11.2020 / 16:20
Митрополит Антоний объяснил, почему человек испытывает страх
Источник: Центр информации УПЦ
Страх повреждает душу и вытесняет из нее все Божественное, остается лишь приземленное. Сказал митрополит Антоний

Страх - признак того, что евангельские заповеди и ценности не стали фундаментом и центром жизни, а Господь не стал ее Хозяином.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Оглянитесь по сторонам. Что происходит? Страх управляет людьми. Страх держит душу человека в своих цепких лапах. Человек, побежденный страхом, перестает быть человеком, прекращает ощущать сострадание и любовь. Он может только бояться и паниковать», – рассказывает Управделами УПЦ.

Он приводит слова одной из притч, которые сегодня, когда страх завоевывает все большее количество человеческих сердец, обретают новый смысл. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится» (Прит. 10.24)

«Кто испытывает страх? Нечестивый. Тот, кто имеет зло в своем сердце и боится, что ответное зло постигнет его самого. Так, кстати, всегда и происходит. Что же праведник? Он не боится и не паникует, потому что находится под защитой Господней и на всех его делах почивает благословение Божие. Что следует из этих слов? Страх - удел нечестивых. Страх - признак того, что евангельские заповеди и ценности не стали фундаментом и центром жизни, а Господь не стал ее Хозяином», – продолжил митрополит Антоний.

«Спаситель многократно повторяет: Не бойтесь! Многие ли слышат этот призыв? Возможно, кто-то считает, что эти слова было сказано две тысячи лет назад совершенно другим людям. Нет. Это говорится сейчас и каждому из нас. Евангелие - живая книга, все слова в ней живут сегодня, а не вчера или завтра, они предназначены для слушающих их.

Если человек не высвободится из под ига страха, его ждет полная погибель. Страх отрезает путь ко спасению, трезвомыслию, убивает надежду. Страх плохой советчик. Он служит злу и никогда не даст добрых советов», – отметил иерарх.

По его словами, страх порождает панику. «А паника - это и есть настоящее убийство людей. Пренебрежение ближним, отсутствие милосердия и нежелание помочь другому - последствия панических настроений.

Человек, живущий в страхе, думает только о своей шкуре и постепенно превращается в животное. Страх повреждает душу и вытесняет из нее все Божественное, остается лишь приземленное».

«Но давайте вспомним, что говорит нам Христос: «не бойся, только веруй» (Мк. 5:36). Христианство — это надежда в Боге и на Бога. Это полное доверие Ему, это осознание, что ничего с нами не произойдет без Его воли. И уж если христианину и пристало говорить о страхе, то о «страхе Божьем», страхе остаться без Бога, страхе, отдалить себя от Господа своими грехами, своей злобой, боязливостью и недоверием Ему.

Пока же с нами Бог, мы просто не можем бояться», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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