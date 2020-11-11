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Минкультуры и церковные лидеры Украины против закрытия храмов из-за карантина

11.11.2020 / 17:25
Минкультуры и церковные лидеры Украины против закрытия храмов из-за карантина
Источник: Министерство культуры и информационной политики Украины
Авторы заявления подчеркнули важность обеспечения права на свободу совести и общественной деятельности религиозных организаций в условиях обострения пандемии коронавируса

Важно сохранить возможность посещения храмов и других священных мест несмотря на обострение пандемии коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении церковных лидеров Украины, Госслужбы этнополитики и свободы совести и Министерства культуры, сообщает сайт Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Для христиан начинается особый период – Рождественский пост, который является периодом уединения, просвещения, благотворительности и заботы о ближнем. Для верующих это особый период, имеющий многовековые традиции. Одновременно страна, как и накануне Пасхи, находится в неординарной ситуации из-за непреодоленной пандемии. Заботясь о здоровье людей, их эмоциональном утешении и духовном состоянии, важно сохранить доступность храмов и других священных мест»», – отмечается в документе.

Авторы заявления подчеркнули важность обеспечения права на свободу совести и общественной деятельности религиозных организаций в условиях обострения пандемии коронавируса.

Вместе с этим авторы заявления предлагают придерживаться специальных мер, чтобы обезопасить посещение храмов верующими.

«В эти сложные времена Церкви испытывают потребность людей в духовной и моральной поддержке», – отмечается в документе.

Как сообщалось, председатель юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов прокомментировал возможное введении в Украине новых противоэпидемических ограничений.
 
«Идея «карантина выходного дня» приобретает свою реализацию. Несмотря на то, что о храмах ничего не говорят, мы считаем нужным обратить внимание, что карантин выходного дня ни в коем случае не должен запрещать совершать богослужения. А верующим предоставить возможность посещать храм с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, ведь здоровье это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но также состояние полного физического, психического и социального благополучия», – подчеркнул председатель юридического отдела УПЦ.

религия, карантин
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