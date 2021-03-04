Санкциями против Медведчука и атаками на оппозиционные СМИ Зеленский вбивает гвозди в свой политический гроб, – евразийские СМИ

Об этом пишет крупное евразийское информагентство Eurasia Daily.

«Санкции против Медведчука и Марченко, уголовное дело против Шария, арест Стерненко – это разные грани одного и того же процесса. Зеленский мечется, он чувствует, что теряет популярность, а в его ситуации это может привести к потере власти. Поэтому он пытается угодить и сторонникам радикалов, и жителям Юго-Востока», – сообщает информагентство.

В материале отмечается, что Зеленский проводит политику, которая, по замыслу его команды, должна понравиться части прозападного электората Петра Порошенко. Именно на это рассчитаны санкции против Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков. Но параллельно украинский Президент пытается угодить и жителям Юго-Востока.

«Зачем Зеленскому было сажать Стерненко? Версию о том, что украинский Президент решил восстановить верховенство права в стране, отбросим сразу. Он сам нарушает законы все время. Значит, мотив политический. Зеленский не хочет полностью потерять электорат Юго-Востока страны… и реальный тюремный срок для такого одиозного персонажа, как Стерненко – это "кость", брошенная избирателям этого региона», – считает журналист евразийского информагентства.

Но, по его мнению, акции протестов радикалов в защиту Стерненко и покровительство посольства США заставят Зеленского отступить и отпустить активиста на свободу, что станет яркой демонстрацией всей «слабости власти» Зеленского.

В заключение статьи интернет-издание цитирует слова Оксаны Марченко, соглашаясь, что подобными действиями Владимир Зеленский хоронит свою политическую карьеру.

«С одной стороны Зеленский совершает беззаконие, а с другой – пытается показать себя защитником правового государства. Оксана Марченко права в том, что этим он вбивает гвозди в свой политический гроб», – резюмирует Eurasia Daily.