Служители Фемиды озвучили имена претендентов в ВСП

"Друзья, называем будущих членов ВСП, которых, по данным наших подписчиков, судейские начальники определили делегатами", - информирует телеграмм-канал "Под мантией".

Авторы поста напоминают, что 9-10 марта должен состояться съезд судей, на котором изберут 4 членов ВСП.

"Это будут:

1. Сергей Болотин. Тут без комментариев. Многие из вас судьи. У каждого есть возможность прозвонить друг другу и перепроверить, является ли достоверной информация, появившееся на днях в ТГ-каналах.

2. Наталья Деркач. При этом читатели прислали много, скажем так, негативной информации, связанной с ее решениями по "Приватбанку" и возможными злоупотреблениями, родственными связями с семьей Вилкулов, есть вопросы и по имуществу. Однако считаем, что все не так однозначно. Возможно, такие вбросы - просто желание убрать кандидатов-конкурентов. И нам всем хорошо известно, как это бывает. Наши доблестные соросята яркий пример. Поэтому информация по Наталии Деркач и Сергею Болотину требует проверки.

3. Виталий Салихов, судья Киевского апелляционного суда.

4. Валерий Суховой, судья Верховного Суда;

К двум первым кандидатам, как мы понимаем, могут быть вопросы . Это Сергей Болотин (возможные обвинения в харасменте) и Наталья Деркач (возможная связь с группой Игоря Коломойского).

К двум другим кандидатам: Виталий Салихов и Валерий Суховой - вопросов у наших читателей нет.

Если кто-то не набирает голосов, на подстраховке:

Александр Панасюк, судья из Винницы, а это, как мы понимаем, условное возвращение во власть в сфере судоустройства группы Владимира Гройсмана.

Елена Журавская - действующий секретарь Совета судей Украины", - сказано в сообщении.

"Из этих шести фамилий получим пополнение в состав ВСП. Все остальные кандидаты в члены ВСП - это самопиар или желание с пенсии вернуться на приличную зарплату, то есть напрасная трата времени делегатов съезда. Мы задаемся вопросом, а что же с представительством административной юстиции при избрании в состав ВСП ?

А тут все банально, Валентина Данишевская определила, что Михаил Смокович со своими кандидатами должен радоваться тому, что административная юрисдикция еще не включена палатой в хозяйственную!" - отмечают судьи.