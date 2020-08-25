Парламентарии отдали судебную власть

Об этом информирует "Украинская правда".

За принятие соответствующего меморандума и кредитного соглашения с ЕС проголосовали 248 народных депутатов.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ. ВР согласовала определенные условия для получения займа.

Среди прочего, Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия (ВСП).

Между тем эти действия парламента не одобряют служители Фемиды. "Вчера мы все отпраздновали День Независимости. Хороший праздник, когда начальники раз в году вспоминают о независимости Украины. А все остальное время они торгуют этой независимостью. Отдают по частям. Например, сегодня, отдали судебную власть. Задёшево. За 1,2 млрд", - подчеркивают судьи в телеграм-канале "Под мантией".

Авторы поста обращают внимание на то, что народные избранники, несмотря на Конституцию и решение Конституционного суда, слепо запихнут международных экспертов в процедуру избрания членов ВККС и ВСП.

По их мнению, "контроль, который сначала требовали руками соросят, а потому уже в открытую международные организации, будет установлен очень быстро".

"А знаете, кто получит реальный доступ к назначениям членов ВККС и ВСП? Нет, не международные доноры. Вспомните, кто был куратором соросят в судебной власти? Правильно - Филатов, верный работник Администрации Порошенко. Их руками убирали не одного неугодного Порошенко судью", - сказано в сообщении.

"Кто сейчас активно требует международных экспертов при назначении членов ВСП и ВККС? Правильно, соросята. Это проводят через бывшего сотрудника МВФ в Украине, верного друга - Малюську. Кто сейчас защищает Порошенко и все его действия? Кто защищает бывших членов ВККС, которые работали на Порошенко? Соросята. Кто ходит на митинги Порошенко и называет его не иначе как "седой гетман". Лэмэновы, Жернаковы и Ко", - размышляют судьи.

Авторы поста подводят итог: "Так что от принятого народными депутатами нововведения в экстазе будут Порошенко, Филатов, Маселки, Жернаковы и Ко. А судебную власть ждут новые испытания".