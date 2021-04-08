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Вводить тотальный локдаун по всей Украине на данный момент нет нужды – премьер

08.04.2021 / 13:20
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды.

"По некоторым регионам, после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса", - сказал Шмыгаль на заседании правительства 7 апреля.

Премьер подчеркнул, что если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов к "оранжевой" зоне.

"Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды", - добавил он.

Источник

коронавирус, Шмыгаль, локдаун
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