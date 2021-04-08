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В Мукачевской епархии УПЦ рассказали, как помогают сохранить жизнь нерожденным детям

08.04.2021 / 13:20
В Мукачевской епархии УПЦ рассказали, как помогают сохранить жизнь нерожденным детям
Источник: Центр информации УПЦ
Одной из благотворительных инициатив проекта стала установка памперс-бокса, который действует в Ужгороде, но за помощью обращаются жители всей области

На Закарпатье верующие Украинской Православной Церкви организовали благотворительный социальный проект «Я ХОЧУ ЖИТЬ», призванный помочь женщинам во время беременности принять единственно верное решение при сомнениях - подарить ребенку жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, об этом инициаторы проекта рассказали в материале для «Витраж информ».

«Идея нашего проекта принадлежит главному координатору протоиерею Василию Алексию, у которого давно было намерение объединить усилия над созданием противоабортной группы… Неравнодушные люди, в основном прихожане храма Почаевской иконы Божией Матери Ужгорода, где создан и действует проект, понимали кризисное состояние по абортам в нашем государстве. Поэтому решили шагать вперед и открыто говорить обществу: аборт - это убийство и грех», - поделился главный редактор проекта «Я ХОЧУ ЖИТЬ» Анатолий Молнар.

По словам инициаторов, идея проекта заключается в информационной, психологической, материальной и духовной поддержке кризисных беременных и их семей, а также проведению противоабортных лекций, семинаров для учащихся старших классов и студентов.

Одной из благотворительных инициатив проекта стала установка памперс-бокса, который действует в Ужгороде, но за помощью обращаются жители всей области.

«На данном этапе памперс-бокс существует не так много времени, и стационарно действует на территории храма Похвалы Божией Матери в Ужгороде, но первое обращение было у нас от жителя с. Буштино, который попросил помощи за финансовых трудностей в семье. Также было обращение к нам из Свалявы, где мы тпомогли отцу в нелегких жизненных обстоятельствах: у него 4 детей и недавно сгорел дом. Надеемся, в будущем, с Божьей помощью, реализовать эту идею и в других городах нашей области», - отметил Анатолий Молнар.

Активисты посоветовали женщинам, стоящим перед выбором аборта, «дать возможность жить ребенку, который в будущем станет для вас опорой и поддержкой».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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