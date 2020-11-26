Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Международное расследование, проведенное ранее Нидерландами, откуда родом примерно две трети из 298 жертв, пришло к выводу, что самолет был сбит российской ракетой.

Нидерландское правительство возлагает ответственность на Москву. Россия отрицает свою ответственность за катастрофу.

В суде заявили, что получили много запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований.

Однако, по словам судьи, с некоторыми запросами адвокаты затянули, их можно было подать раньше.

"У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы просить о дополнительных расследованиях. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводился без затягивания времени", - заявил судья.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты одного из обвиняемых Олега Пулатова. Защита россиянина требовал заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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