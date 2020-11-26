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Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

26.11.2020 / 10:23
Кабинет министров согласовал назначение предложенных президентом кандидатур на должности председателей ОГА в Закарпатской и Харьковской областях.

Об этом шла речь на заседании правительства 25 ноября

Правительство согласовало назначение губернатором Закарпатской ОГА директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова. Во время своего доклада он рассказал, что не имеет опыта работы на подобной должности, но готов учиться.

Также было согласовано назначение губернатором Харьковской области

руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Айни Тимчук. Она рассказала, что имеет 20-летний опыт работы в управленческой сфере.

В то же время, правительство согласовало освобождение председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова и руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Напомним, после местных выборов президент Владимир Зеленский своими указами уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

6 ноября 2019 народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.

23 апреля 2020 президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Источник

Кабмин, ОГА
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