Катастрофа MH17: один из фигурантов присоединится к судебному процессу

Об этом сообщает "Укринформ".

Сообщается, что недавно Окружной суд Гааги получил информацию, что как минимум один из подозреваемых намерен принять участие в суде и быть представленным нидерландской защитой. В то же время суд не разглашает, кто именно будет на скамье обвиняемых, а также какая юридическая компания будет заниматься его защитой.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова предоставить Нидерландам новые данные по катастрофе MH17. В частности, данные касаются проблемы открытого воздушного пространства над Донбассом в разгар антитеррористической операции с применением боевой авиации.

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