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Патриарх Кирилл выразил беспокойство по поводу экспериментов с генетическим кодом

28.01.2020 / 16:06
Патриарх Кирилл выразил беспокойство по поводу экспериментов с генетическим кодом
Патриарх Кирилл Источник: РИА Новости
Патриарх отметил, что футурологи и фантасты предупреждают о том, «как можно воздействовать при помощи генной инженерии, добиваясь совершенно конкретных результатов, создавая человека по заранее заданным параметрам»

Развитие в мире технологий по так называемому модифицированию генетического кода человека подобны «селективными экспериментами нацистов в рамках их генетической теории».

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщают «РИА Новости».

«Божий дар жизни неприкосновенен, и риски от подобных вмешательств только еще предстоит оценить. Необходимо провести разграничительную линию между лечением генетических заболеваний и выведением человеческих особей с программируемыми генными инженерными качествами», - заявил Патриарх Кирилл.

Он отметил, что футурологи и фантасты предупреждают о том, «как можно воздействовать при помощи генной инженерии, добиваясь совершенно конкретных результатов, создавая человека по заранее заданным параметрам».

«Но это действительно что-то, что разрывает всякую связь с подлинной человеческой природой и превращает человека в иное существо, которое рождается, воспитывается не как плод любви и взаимного уважения, терпения, а как человек, заранее запрограммированный на те или иные качества», - заключил Предстоятель РПЦ.

Источник: Inpress.ua
патриарх Кирилл
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