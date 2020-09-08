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"За майбутнє" претендует на нишу, где доминируют Медведчук и ОПЗЖ, - Василевский

08.09.2020 / 14:11
Новая партия "За майбутнє" объединила депутатов и политиков, которым не нашлось места в крупных политических силах. Об этом пишет журналист Евгений Василевский, анализируя перспективы нового политического проекта.

"Есть ли перспективы у нового политического проекта, чей костяк тесно связан с группой "Приват" в лице Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова?" - задается вопросом автор. 

"Если тезисно, то типовые представители "За майбутнє" - это депутаты и политики, которым не нашлось места в партиях-тяжеловесах "Слуга народа" Владимира Зеленского и "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука", - пояснил журналист.   

По словам Василевского, “За майбутнє” планирует работать в той нише, где сегодня доминирует ОПЗЖ. 

"Если говорить об идейном лице, то “За майбутнє” претендует на нишу, в которой доминируют Виктор Медведчук и ОПЗЖ", - поясняет журналист. 

Ссылаясь на данные социологов, Василевский аргументирует, что данная позиция сегодня является самой перспективной.

"Тем более что все без исключения социологические опросы свидетельствуют, что данная позиция сейчас - самая перспективная. Украинцы массово разочаровываются в Зеленском и “слугах народа”, а рейтинг партии Медведчука, наоборот, растет. К примеру, свежий опрос Института анализа и прогнозирования дает ОПЗЖ 22,1 %, при том, что каждый месяц рейтинг увеличивается, в то время как акции “слуг” стабильно падают", - аргументирует журналист. 

Евгений Василевский обращает внимание на слишком низкий рейтинг “За майбутнє”. По его словам, это означает, что даже при хорошей динамике у партии нет шансов взять барьер в 5 % в Верховную Раду. 

"Что касается “За майбутнє”, то партии дают 0,8 %. С учетом того, что до выборов остается два месяца, даже при хорошей динамике шансов взять пятипроцентный барьер нет", - прогнозирует журналист. 

Вместе с тем, Василевский отмечает, что "вообще социологи пока не вносят партию “За майбутнє” в опросные листы, так обычно поступают с политическими силами, чей рейтинг ниже статистической погрешности".  

Источник

Медведчук, Василевский
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