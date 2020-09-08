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Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

08.09.2020 / 15:14
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств стран "Нормандской четверки" может появиться понимание, когда состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - сказал он в телефонном разговоре с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский ознакомил Науседу с актуальной ситуацией на Донбассе. Президент Украины выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего. Вследствие вражеского обстрела ранения получил еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Зеленский также выразил благодарность официальному Вильнюсу и лично Науседе за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили меры, предпринимаемые в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

Источник

Нормандская четверка, ЗЕленский
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