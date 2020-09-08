Войти | Зарегистрироваться
15:09

вторник,
08 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископов Белорусской Православной Церкви Церкви призвали работать с молодежью

08.09.2020 / 14:00
Святейший Патриарх Кирилл призвал белорусский епископат «поддерживать владыку митрополита, быть единомысленными, служить своему народу, обязательно работать с молодежью»

В непростое для Беларуси время Церковь должна стать более открытой к людям, а белорусскому священноначалию надо работать с народом в деле духовного воспитания, прежде всего, работать с молодежью.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом Патриарх Кирилл сказал на встрече с архиереями Белорусской Православной Церкви.

«Церковь должна быть открытой к людям, в том числе к молодежи. Плохо, когда создается впечатление, что Православная Церковь – это клуб пожилых женщин, которым больше пятидесяти. Некоторые хотят представить нашу Церковь именно такой, но ведь это совсем не так! На самом деле Церковь Православная – это духовная сила нашего народа, и люди это особенно осознают во время катаклизмов», — подчеркнул Глава РПЦ.

Говоря о новом Экзархе Белоруссии, Патриарх Кирилл отметил, что «сейчас национальный фактор в Белоруссии обретает все большую роль».

«Потому мы пришли к выводу, что сегодня во главе Белорусской Церкви должен быть человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде. Чтобы даже те, кто стремится увидеть в нашей Церкви нечто инородное по отношению к Белоруссии, белорусской культуре, белорусской жизни, видели в Предстоятеле Белорусской Церкви, главе Экзархата плоть от плоти, кость от костей своего народа», — сказал Святейший Патриарх.

«Конечно, в Белоруссии нет тех опасных процессов, которые привели к страшному разделению Украины. Враг рода человеческого посмеялся над благочестием украинского народа, и мы видим, что религия стала фактором не объединения, а разделения людей. Самое тяжелое разделение на теле украинского народа – это разделение церковное, которое порождает все последующие. Конечно, очень важно, чтобы ничего подобного не было в Беларуси», – подытожил Предстоятель РПЦ.

В завершении Святейший Патриарх Кирилл призвал белорусский епископат «поддерживать владыку митрополита, быть единомысленными, служить своему народу, обязательно работать с молодежью».

 

Источник: Inpress.ua
патриарх Кирилл, Белорусская Церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.