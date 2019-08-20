В Виннице верующие УПЦ пришли молиться у стен захваченного собора

В Виннице духовенство и верующие Украинской Православной Церкви отметили престольный праздник захваченного Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, у стен собора был совершен молебен с акафистом Преображению Господнему, после чего священники освятили плоды нового урожая.

Более восьми месяцев прошло с того момента, когда главный храм Винницкой епархии УПЦ был захвачен сторонниками ПЦУ и бывшего винницкого митрополита УПЦ Симеона (Шостацкого).