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В Виннице верующие УПЦ пришли молиться у стен захваченного собора

20.08.2019 / 16:50
В Виннице верующие УПЦ пришли молиться у стен захваченного собора
Молебен у стен захваченного Преображенского собора Источник: Центр информации УПЦ
Более восьми месяцев главный храм Винницкой епархии УПЦ захвачен сторонниками ПЦУ

В Виннице духовенство и верующие Украинской Православной Церкви отметили престольный праздник захваченного Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, у стен собора был совершен молебен с акафистом Преображению Господнему, после чего священники освятили плоды нового урожая.

Более восьми месяцев прошло с того момента, когда главный храм Винницкой епархии УПЦ был захвачен сторонниками ПЦУ и бывшего винницкого митрополита УПЦ Симеона (Шостацкого).

Источник: Inpress.ua
УПЦ, винницкая епархия
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